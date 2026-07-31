Не Мессі: Роналду запросив лише трьох футболістів на своє грандіозне весілля з Джорджиною

Після краху мрії здобути Кубок світу португалець Кріштіану Роналду принаймні втілить у життя інше своє бажання. У серпні зірковий футболіст нарешті одружиться зі своєю обраницею Джорджиною Родрігес.

Шлюбна церемонія п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" обіцяє бути розкішною. Але, на диво, її відвідають лише троє з чинних гравців, пише 24 Канал.

Що відомо про весілля Кріштіану Роналду

Роналду та Джорджина одружаться вже на початку серпня, а святкування відбудеться у палаці Кінта да Регайлера у португальському місті Сінтра.

Якщо вірити чуткам, то присутніми на важливій події у житті КріРо будуть лише троє чинних футболістів, усі гравці мадридського Реала. Йдеться про Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора та Родріго. Чому Роналду не покликав партнерів по збірній Португалії або бодай з Аль-Насра – загадка.

Проте знаменитостей на весіллі буде загалом чимало – співачки Дженніфер Лопес та Ріанна, актор Він Дизель, репер Дрейк, стрімер IShowSpeed, журналіст Пірс Морган і, на жаль, росіянин, колишній боєць UFC Хабіб Нурмагомедов.

Водночас офіційного підтвердження, що Кріштіану справді втратить статус холостяка вже через лічені дні, немає. Більш того – низка ЗМІ переконують, що Роналду ледь не в останній момент скасував плани щодо весілля.

Як розвивалися стосунки Роналду і Джорджини

Пара разом вже 10 років, проте лише минулоріч Кріштіану нарешті освідчився моделі, яка народилась в аргентинському Буенос-Айресі. Роналду та Родрігес виховують разом 5 дітей, з яких доньки Алана Мартіна і Белла Есмеральда є спільними.