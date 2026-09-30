Утік із тренування на очах у команди: Роналду зі скандалом покинув збірну Португалії

Ситуація навколо капітана португальців отримала несподіване продовження. Напередодні Роналду мав напружену розмову з головним тренером національної команди.

Зірковий форвард достроково залишає розташування збірної Португалії перед матчем із Данією. У такий спосіб Кріштіану Роналду відреагував на заяву Жорже Жезуша, який не гарантує йому місця в основі і у наступній грі, пише A Bola.

Роналду покинув розташування збірної

41-річний нападник залишив стадіон "Паркен" у Копенгагені, де збірна Португалії проводила тренування напередодні поєдинку з Данією. У цей момент партнери Роналду працювали на полі під керівництвом тренерського штабу.

За інформацією джерела, особистий літак футболіста найближчими годинами мав вилетіти з Мадрида до столиці Данії, щоб забрати Роналду та доставити його назад до Іспанії. Таким чином, португалець залишить розташування національної команди.

Що сталося між Роналду та Жезушем

Причиною напруження стала ситуація у попередньому матчі проти Норвегії. Роналду залишився незадоволений тим, що не вийшов на поле навіть на заміну.

Після поєдинку футболіст поговорив із Жезушем. Повідомлялося, що сторонам вдалося владнати конфлікт, однак нова заява тренера знову привернула увагу.

Напередодні гри з Данією Жезуш заявив, що Роналду може залишитися в запасі. За його словами, якщо все піде за планом, матч розпочне Гонсалу Рамуш, а подальше рішення залежатиме від перебігу зустрічі.

Якщо Роналду буде нам потрібен, то вийде. Якщо ні – не вийде,

– сказав тренер.

Раніше зірковий форвард заявляв, що готовий залишити збірну Португалії, якщо перестане приносити їй користь.