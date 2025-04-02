Роналду може змінити команду перед Клубним чемпіонатом світу

Продовження кар'єри Кріштіану Роналду у Аль-Насрі залишається під питанням. Зірковий форвард досі не дійшов згоди щодо нового контракту з саудівським клубом.

Тому влітку цього року португалець може покинути "Лицарів Неджда". На легенду футболу претендує інший клуб із Саудівської Аравії, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.

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Ще один претендент на Роналду

Кріштіану Роналду може перейти до запеклого суперника Аль-Насра – Аль-Хіляля. "Блакитна хвиля" хоче замінити Неймара, який нещодавно перейшов у Сантос.

Аль-Хіляль планує здійснити трансфер легендарного португальця до Клубного чемпіонату світу. Ця пропозиція може сподобатись Роналду, адже Аль-Наср не бере участі у турнірі.

Зазначимо, що "блакитна хвиля" цікавилась Кріштіану у 2022 році. Однак перехід не вдалось здійснити через обмеження від ФІФА.

До слова. Клубний чемпіонат світу відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року у США. На груповому етапі Аль-Хіляль зіграє проти колишньої команди Кріштіану Роналду – Реала.

У поточній кампанії Кріштіану Роналду зіграв у 33 матчах за Аль-Наср в офіційних турнірах. На рахунку португальського форварда 28 голів та 4 результативні передачі.