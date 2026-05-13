Сльози Роналду: португалець знову пролетів повз трофей у Саудівській Аравії

За час виступів в Аль-Насрі Кріштіану Роналду так і не спромігся виграти бодай один титул, окрім товариського кубка. Шанс це виправити був напередодні, коли клуб зіркового португальця міг за тур до фінішу чемпіонату гарантувати собі тріумф у Про-лізі.

Сам Кріштіану не зміг своїми зусиллями на полі наблизити омріяну мить, адже не відзначився результативними діями. Проте до компенсованого часу із завданням вдавалося впоратися партнерам 41-річного футболіста, пише "Трибуна".

Як Роналду знову втратив титул у Саудівській Аравії?

У передостанньому турі саудівської Про-ліги Аль-Наср зустрічався з Аль-Хілялем. Перемога гарантувала клубу Роналду чемпіонський титул, натомість нічия або поразка зберігали інтригу до заключного матчу сезону.

Аль-Хіляль для Кріштіану – справжній тригер. Адже клуб підписав Каріма Бензема, після чого Роналду влаштував бойкот, ігноруючи тренування і матчі своєї команди. Таким чином нібито хотів донести керівництву ліги, що вони упереджено ставляться до Аль-Насра, хоча фактично просто образився, що головний конкурент посилився топовим нападником, і шансів на чемпіонство стало менше.

Гра у Роналду цього разу не пішла, він змарнував одну стовідсоткову нагоду, а більше нічого так і не показав. Старалися інші – Сімакан забив зі стандарту, встановивши рахунок, який повністю влаштовував Аль-Наср.

Кріштіану замінили на 83-ій хвилині, він був у передчутті тріумфу. Але у компенсований час сталося страшне: голкіпер Бенту випустив м'яч з рук після вкидання ауту, і Аль-Хіляль вирівняв становище.

Роналду спершу не стримав сліз, а потім довго сидів на лаві з іронічною напів усмішкою. Знову в останню мить трофей у Саудівській Аравії вислизнув повз пальці.

Але ще не все втрачено: в останньому турі Аль-Наср все ще може оформити чемпіонство, якщо не програє. Та ще й на вихідних буде фінал Кубка АФК, який є азійським аналогом Ліги Європи, у якому команда португальця протистоятиме японській Гамбі Осака.

Чому Роналду досі нічого не виграв у Саудівській Аравії?

Історія КріРо в Аль-Насрі – це класичне "що таке не щастить і як з цим боротися". Португалець втратив вже щонайменше чотири шанси на здобуття трофею.

Двічі його клуб поступався у фіналах – Кубка у 2024 році і Суперкубка у 2025-ому. Ще два рази Аль-Наср посідав у чемпіонаті друге місце. Не йдуть справи і в міжнародних турнірах: в азійській Лізі чемпіонів минулоріч команд зупинилися на стадії півфіналу.

Які трофеї вигравав Роналду в Європі і в збірній?

Доробок Кріштіану насправді фантастичний: він є переможцем трьох із чотирьох найбільш престижних чемпіонатів Старого світу – АПЛ, Ла Ліги і Серії А.

Також, як зазначає статистичний портал Transfermarkt, у Роналду 5 здобутих кубків Ліги чемпіонів, 2 Суперкубки Європи, дві перемоги у Лізі Націй, тріумф на Євро-2016, а також численні національні кубки.