Роналду бунтує: Кріштіану бойкотував матч і тренування Аль-Насра
- Кріштіану Роналду пропустив гру та тренування Аль-Насра через обурення трансфером Каріма Бензема.
- Є чутки про можливий відхід Роналду з Саудівської Аравії влітку, незважаючи на велику клаусулу у 50 мільйонів євро.
Зірковий португалець Кріштіану Роналду близький до розриву трудових відносин із саудівським Аль-Насром. Гнів 40-річного футболіста викликав трансфер його колишнього партнера по Реалу в іншу команду.
Роналду почав нарікати, що у чемпіонаті Саудівської Аравії заважають чесній конкуренції. Через це він пропустив гру і не з'явився на тренуванні, написав в X журналіст Абдулазіза Аль-Осеймі.
Дивіться також Роналду відзначився голом та наблизився до 1000: скільки ще потрібно забити португальцю
Чому Роналду відмовився грати за Аль-Наср?
За інсайдерською інформацією, Кріштіану був категорично проти того, щоб французький нападник Карім Бензема перейшов з Аль-Іттіхаду в Аль-Хіляль, який є головним суперником Аль-Насра у боротьбі за титул.
Португалець вважає, що цей трансфер завадить йому завоювати у Саудівській Аравії трофеї. Пристрасті кипіли так сильно, що Роналду пропустив матч з Ель-Ріядом, хоча не був травмований чи відсторонений.
А вже у вівторок, 3 лютого, тренерський штаб провів заняття для гравців, які опинилися поза заявкою на гру. Роналду там не було.
Куди може перейти Кріштіану Роналду?
На тлі скандалу і бойкоту активізувалися чутки про те, що влітку Кріштіану покине Саудівську Аравію. Record пише, що португалець може розглянути пропозиції з Європи або американської MLS.
На заваді може стати величезна сума відступних як для футболіста у 40 років: клаусула Роналду складає 50 мільйонів євро.
Як Роналду виступав у Саудівській Аравії?
- Cтатистика Роналду цього сезону близька до ідеалу: у 18 матчах саудівської Про-ліги він забив 17 голів та віддав 1 результативну передачу.
- Попри феноменальну форму, Кріштіану так і не зміг завоювати з Аль-Насром жодного трофея.