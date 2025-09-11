"Найкращий за всі часи": Роналду отримав унікальну нагороду
- Кріштіану Роналду отримав нагороду "Найкращий за всі часи" за свої досягнення у футболі.
- Нещодавно Роналду забив гол у матчі проти Угорщини, досягнувши значної позначки у кваліфікаціях на чемпіонат світу.
Кріштіану Роналду є символом цілої португальскої нації та улюбленцем мільйонів фанатів. Легендарного футболіста та його досягнення високо шанують у рідній країні.
Кріштіану Роналду нещодавно отримав спеціальну нагороду. У Португалії відзначили успіхи та досягнення їхнього найкращого футболіста усіх часів, повідомляє 24 канал із посиланням на Liga Portugal.
Яку нагороду отримав Роналду?
Ліга Португалії, що проводить місцевий чемпіонат з футболу, вручила унікальний приз Кріштіану Роналду. 40-річний форвард Аль-Насра отримав нагороду "Найкращий за всі часи".
В організації пояснили, що це гідне визнання, тих золотих сторіноків, які Кріштіану продовжує писати у своїй кар'єрі. Роналду відреагував на відзнаку від Ліги Португалії.
Хочу подякувати Liga Portugal за нагороду "Найкращий за всі часи". Це величезна честь для мене — отримати визнання у своїй країні. Особлива подяка всім моїм товаришам по команді, які допомагали мені, а також тренерам і всім, хто підтримував мене на шляху до постійного вдосконалення. Дякую вам усім,
– сказав Роналду.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду нещодавно відзначився забитим голом у ворота Угорщини. Португальський футболіст досяг унікальної позначки у кваліфікаціях на чемпіонат світу.
Які ще нагороди у Роналду?
Кріштіану Роналду – п'ятиразовий володар "Золотого м'яча". Також португалець має у своїй скарбничці чотири "Золоті бутси".
Роналду має спеціальну нагороду від УЄФА, як найкращий бомбардир Ліги чемпіонів за всю історію турніру.
Португальський футболіст має дві нагороди найкращому футболісту світу FIFA The Best.
Кріштіану Роналду тричі ставав найкращим футболістом Європи, а також має трофей Ференца Пушкаша за найгарніший гол у сезоні.