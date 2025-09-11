Кріштіану Роналду є символом цілої португальскої нації та улюбленцем мільйонів фанатів. Легендарного футболіста та його досягнення високо шанують у рідній країні.

Кріштіану Роналду нещодавно отримав спеціальну нагороду. У Португалії відзначили успіхи та досягнення їхнього найкращого футболіста усіх часів, повідомляє 24 канал із посиланням на Liga Portugal.

Яку нагороду отримав Роналду?

Ліга Португалії, що проводить місцевий чемпіонат з футболу, вручила унікальний приз Кріштіану Роналду. 40-річний форвард Аль-Насра отримав нагороду "Найкращий за всі часи".

В організації пояснили, що це гідне визнання, тих золотих сторіноків, які Кріштіану продовжує писати у своїй кар'єрі. Роналду відреагував на відзнаку від Ліги Португалії.

Хочу подякувати Liga Portugal за нагороду "Найкращий за всі часи". Це величезна честь для мене — отримати визнання у своїй країні. Особлива подяка всім моїм товаришам по команді, які допомагали мені, а також тренерам і всім, хто підтримував мене на шляху до постійного вдосконалення. Дякую вам усім,

– сказав Роналду.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду нещодавно відзначився забитим голом у ворота Угорщини. Португальський футболіст досяг унікальної позначки у кваліфікаціях на чемпіонат світу.

Які ще нагороди у Роналду?