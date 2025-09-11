У вівторок, 9 вересня, збірна Португалія зіграла з Угорщиною у матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Кріштіану і компанія здобули перемогу – 2:3, повідомляє 24 канал із посиланням на ФІФА.

Який рекорд підкорився Роналду?

Кріштіану Роналду відзначився забитим м'ячем у переможному матчі проти Угорщини у відборі на чемпіонат світу-2026. Легендарний португальський футболіст впевнено реалізував 11-метровий.

Для Кріштіану Роналду цей гол став 39 у матчах кваліфікації на мундіаль. Таким чином португальський форвард вийшов на перше місце у світі, зрівнявшись з гватемальцем Карлосом Руїсом.

До слова. Кріштіану Роналду є найкращим бомбардиром серед футболістів усіх збірних. 40-річний форвард забив за національну команду Португалії 141 гол, що є абсолютним рекордом.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду має можливість вийти на "чисте" перше місце у рейтингу бомбардирів відборів на ЧС. Португалія зіграє проти Ірландії – 11 жовтня, а 14 жовтня зустрінеться з Угорщиною.

Які ще рекорди у Роналду?