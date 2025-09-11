Во вторник, 9 сентября, сборная Португалия сыграла с Венгрией в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года. Криштиану и компания одержали победу – 2:3, сообщает 24 канал со ссылкой на ФИФА.

Какой рекорд покорился Роналду?

Криштиану Роналду отметился забитым мячом в победном матче против Венгрии в отборе на чемпионат мира-2026. Легендарный португальский футболист уверенно реализовал 11-метровый.

Для Криштиану Роналду этот гол стал 39 в матчах квалификации на мундиаль. Таким образом португальский форвард вышел на первое место в мире, сравнявшись с гватемальцем Карлосом Руисом.

К слову. Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром среди футболистов всех сборных. 40-летний форвард забил за национальную команду Португалии 141 гол, что является абсолютным рекордом.

Отметим, что Криштиану Роналду имеет возможность выйти на "чистое" первое место в рейтинге бомбардиров отборов на ЧМ. Португалия сыграет против Ирландии – 11 октября, а 14 октября встретится с Венгрией.

Какие еще рекорды у Роналду?