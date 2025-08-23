Роналду и компания не смогли завоевать трофей, проиграв в серии пенальти – 2:2 (2:3). Однако легендарному португальскому форварду покорилось уникальное достижение, сообщает 24 канал.

Что покорилось Роналду?

Криштиану Роналду открыл счет в матче против Аль-Ахли в Суперкубке Саудовской Аравии, реализовав пенальти на 41-й минуте противостояния. Таким образом 40-летний нападающий установил историческое достижение.

Роналду отметился 100-м голом в составе Аль-Насра в официальных турнирах. Легенда футбола стал первым игроком в истории, который забил 100 и более голов в пяти разных командах – сборная Португалии, Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед и Аль-Наср.

На счету "Эль Бичо" 939 голов за всю карьеру. Криштиану Роналду забил меньше, чем 100 голов только в Спортинге, где провел всего один сезон на старте своего футбольного пути – 5 забитых мячей и 6 ассистов в 31 матче.

Почему Роналду называют "Эль-Бичо"? В одном из матчей Ла Лиги Криштиану Роналду продемонстрировал зрелищную игру. Испанский комментатор Маноло Лама был настолько впечатлен игрой португальца, что назвал его "Эль-Бичо" – в переводе "жук". Он сравнил футболиста с насекомым, что пугает соперников, а потом их уничтожает.

