Нападник інвестує у сферу моди, нерухомості, а тепер ще й долучився напряму до футбольного бізнесу. Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, Роналду вирішив вкластися у футбольний клуб.
Кого придбав Роналду?
Кріштіану офіційно став співласником іспанської команди Альмерія. Повідомляється, що CR7 придбав 25% акцій клубу, але точна сума інвестицій футболіста невідома.
Цю операцію Роналду здійснив від імені компанії CR7 Sports Investments. Її гравець використовує для управління своїми бізнес-активами у різних сферах.
Я завжди хотів зробити свій внесок у футбол не лише на полі. Альмерія – це клуб із міцною основою та чітким потенціалом для зростання. Я радий працювати разом із керівництвом для наступного етапу розвитку команди,
– заявив Роналду.
Також придбання частки клубу гравцем підтвердив і президент Альмерії Мохамед Аль-Херейджі. Він відзначив, що Роналду добре розуміється в іспанському футболі та зможе допомогти клубу в майбутньому.
Довідка. Роналду відіграв сім матчів проти Альмерії у складі Реала, забивши у них 7 голів.
Відзначимо, що Альмерія була заснована у 1989 році та за цей час відіграла вісім сезонів у елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. Наразі команда перебуває у Сегунді, де посідає третє місце.
Як Роналду виступає в Саудівській Аравії?
- Кріштіану перебрався у Аль-Наср з Манчестер Юнайтед в січні 2023 року на правах вільного агента. Завдяки цьому трансферу Саудівська Аравія стала більш привабливим місцем для інших зірок футболу.
- Сам же Роналду продовжив виступати на топ-рівні та забивати голи майже в кожному матчі. У 130 матчах Кріштіану оформив 115 голів за Аль-Наср та віддав 23 асисти згідно з Transfermarkt.
- За цей час команда двічі ставала другою в чемпіонаті Саудівської Аравії, а минулого сезону фінішувала третьою. Єдиним титулом Роналду в Аль-Насрі є перемога в товариському змаганні Кубок арабських чемпіонів.
- У поточному сезоні Аль-Наср лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії. Команда виграла 19 з 23-х матчів Про Ліги та випереджає Аль-Ахлі на два бали.