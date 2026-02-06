Конфлікт футболіста з Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії загострюється. Якщо питання не буде врегульовано на вигідних для португальця умовах, він може залишити клуб Аль-Наср, повідомляє Fichajes.
Які деталі ситуації з Кріштіану Роналду?
Роналду перебуває у конфлікті з Фондом державних інвестицій – організацією, що контролює провідні клуби країни.
Через невиплату зарплат у клубі 41-річний футболіст відмовляється грати, доки фінансові питання не буде вирішено.
Остаточний конфлікт спровокував перехід Каріма Бензема з Аль-Іттіхаду до Аль-Хілалу. Цей контракт зміцнив головного спортивного та медійного конкурента Аль-Насра.
За даними CBS Sports, Роналду заявив керівництву Саудівської Про-ліги, що може покинути країну через незадоволення останньою трансферною ситуацією в лізі.
Цей жест став ознакою можливого розриву та повернення Кріштіану до Європи, причому найбільш ймовірним варіантом Роналду бачить Спортінг, клуб, у якому він розпочинав свою кар'єру.
Статистика Кріштіану Роналду у Саудівській Аравії
Футболіст приєднався до саудівського клубу Аль-Наср у 2023 році. Після видатної кар'єри в Європі португальська суперзірка зробила крок у Саудівську Про-лігу, підвищивши інтерес до чемпіонату та привернувши увагу фанатів по всьому світу.
З того часу Роналду залишається одним із найефективніших бомбардирів ліги: у сезоні 2025/2026 він забив вже 17 голів у 18 матчах чемпіонату та віддав 1 асист.
За весь час виступів за Аль‑Наср Роналду має вражаючий показник результативності: у саудівському чемпіонаті він забив 74 голи в 77 матчах, а в усіх турнірах – близько 99 голів у 111 поєдинках (станом на травень 2025).
Особливо відзначається його сезон 2023/2024: Роналду встановив рекорд Саудівської Про-ліги, забивши 35 голів у 31 матчі, що стало найкращим показником в історії чемпіонату.