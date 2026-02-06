Конфлікт футболіста з Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії загострюється. Якщо питання не буде врегульовано на вигідних для португальця умовах, він може залишити клуб Аль-Наср, повідомляє Fichajes.

Дивіться також Роналду бунтує: Кріштіану бойкотував матч і тренування Аль-Насра

Які деталі ситуації з Кріштіану Роналду?

Роналду перебуває у конфлікті з Фондом державних інвестицій – організацією, що контролює провідні клуби країни.

Через невиплату зарплат у клубі 41-річний футболіст відмовляється грати, доки фінансові питання не буде вирішено.

Остаточний конфлікт спровокував перехід Каріма Бензема з Аль-Іттіхаду до Аль-Хілалу. Цей контракт зміцнив головного спортивного та медійного конкурента Аль-Насра.

За даними CBS Sports, Роналду заявив керівництву Саудівської Про-ліги, що може покинути країну через незадоволення останньою трансферною ситуацією в лізі.

Цей жест став ознакою можливого розриву та повернення Кріштіану до Європи, причому найбільш ймовірним варіантом Роналду бачить Спортінг, клуб, у якому він розпочинав свою кар'єру.

Статистика Кріштіану Роналду у Саудівській Аравії