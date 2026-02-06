Конфликт футболиста с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии обостряется. Если вопрос не будет урегулирован на выгодных для португальца условиях, он может покинуть клуб Аль-Наср, сообщает Fichajes.

Какие детали ситуации с Криштиану Роналду?

Роналду находится в конфликте с Фондом государственных инвестиций – организацией, контролирующей ведущие клубы страны.

Из-за невыплаты зарплат в клубе 41-летний футболист отказывается играть, пока финансовые вопросы не будут решены.

Окончательный конфликт спровоцировал переход Карима Бензема из Аль-Иттихада в Аль-Хилал. Этот контракт укрепил главного спортивного и медийного конкурента Аль-Насра.

По данным CBS Sports, Роналду заявил руководству Саудовской Про-лиги, что может покинуть страну из-за недовольства последней трансферной ситуацией в лиге.

Этот жест стал признаком возможного разрыва и возвращения Криштиану в Европу, причем наиболее вероятным вариантом Роналду видит Спортинг, клуб, в котором он начинал свою карьеру.

Статистика Криштиану Роналду в Саудовской Аравии