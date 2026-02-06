Конфликт футболиста с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии обостряется. Если вопрос не будет урегулирован на выгодных для португальца условиях, он может покинуть клуб Аль-Наср, сообщает Fichajes.
Какие детали ситуации с Криштиану Роналду?
Роналду находится в конфликте с Фондом государственных инвестиций – организацией, контролирующей ведущие клубы страны.
Из-за невыплаты зарплат в клубе 41-летний футболист отказывается играть, пока финансовые вопросы не будут решены.
Окончательный конфликт спровоцировал переход Карима Бензема из Аль-Иттихада в Аль-Хилал. Этот контракт укрепил главного спортивного и медийного конкурента Аль-Насра.
По данным CBS Sports, Роналду заявил руководству Саудовской Про-лиги, что может покинуть страну из-за недовольства последней трансферной ситуацией в лиге.
Этот жест стал признаком возможного разрыва и возвращения Криштиану в Европу, причем наиболее вероятным вариантом Роналду видит Спортинг, клуб, в котором он начинал свою карьеру.
Статистика Криштиану Роналду в Саудовской Аравии
Футболист присоединился к саудовскому клубу Аль-Наср в 2023 году. После выдающейся карьеры в Европе португальская суперзвезда сделала шаг в Саудовскую Про-лигу, повысив интерес к чемпионату и привлекая внимание фанатов по всему миру.
С тех пор Роналду остается одним из самых эффективных бомбардиров лиги: в сезоне 2025/2026 он забил уже 17 голов в 18 матчах чемпионата и отдал 1 ассист.
За все время выступлений за Аль-Наср Роналду имеет впечатляющий показатель результативности: в саудовском чемпионате он забил 74 гола в 77 матчах, а во всех турнирах – около 99 голов в 111 поединках (по состоянию на май 2025).
Особенно отмечается его сезон 2023/2024: Роналду установил рекорд Саудовской Про-лиги, забив 35 голов в 31 матче, что стало лучшим показателем в истории чемпионата.