Я найкращий гравець у світі, – Роналду виступив із гучною заявою

Кріштіану Роналду беззаперечно найкращий гравець в історії футболу. Легендарний португалець, завдяки кропіткій роботі та відданості своїй справі, продовжує доводити свою велич навіть у майже 40 років.

Форварду саудівського Аль-Насра не бракує самовпевненості. Нещодавно фантастичний Роналду виступив із гучною заявою стосовно себе, як футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на Фабріціо Романо.

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Чому Роналду вважає себе найкращим?

Кріштіану Роналду назвав себе найдосконалішим гравцем усіх часів. Легендарний португалець вважає, що немає футболіста кращого, ніж він.

Нападник Аль-Насра мовою фактів підтвердив свою велич. Зірковий португалець виділив якості, які роблять його найкращим гравцем за всю історію футболу.

Я найкращий гравець у світі, я в це вірю. Я швидкий, сильний, забиваю головою, з лівої, ніхто ніколи не був досконалішим за мене. Я найбільш досконалий у світі. Сказати, що Кріштіану не найдосконаліший – це брехня. Ви можете віддати перевагу Пеле, Мессі, Марадоні, я це розумію і поважаю,

– сказав Роналду.

До слова. Кріштіану Роналду – перший гравець в історії футболу, який досяг позначки у 900 голів за кар'єру. Наразі легендарний португалець має у своєму активі 923 забитих м'ячі за весь час своїх виступів.

Зазначимо, що у поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 25 матчах за Аль-Наср в офіційних турнірах. На рахунку португальського форварда 23 забитих м'ячі та 4 результативних передачі.