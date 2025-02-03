Сьогодні, 3 лютого, Аль-Наср зіграв проти Аль-Васла з ОАЕ у сьомому турі азійської Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Матч завершився розгромною перемогою саудитів з рахунком 4:0, повідомляє 24 канал.

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Неймовірний Кріштіану Роналду

Аль-Наср знищив Аль-Васл у домашньому матчі азійської Ліги чемпіонів. Дублем у складі "лицарів" відзначився легендарний форвард Кріштіану Роналду.

Португалець спочатку на 44-й хвилині поєдинку успішно реалізував пенальті, а незадовго до кінця матчу забив з гри свій другий гол у протистоянні. У складі саудитів також відзначились Алі Аль-Хассан та Мохаммед Аль-Фатіль.

Таким чином Кріштіану Роналду продовжує наближатись до позначки у 1000 голів у свої кар'єри. Наразі на рахунку фантастичного португальця 923 забитих м'ячі.

Зазначимо, що у поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 24 матчах за Аль-Наср в офіційних турнірах. За цей час португальський нападник забив 24 голи та віддав 4 результативних передач.