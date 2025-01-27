Друг фантастичного форварда Хосе Семеду висловився щодо Роналду. Він розповів, як Кріштіану зміг піднятись на вершину світового футболу, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport Bible.

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Як Роналду став найкращим

Хосе Семеду товаришує з Кріштіану Роналду з раннього дитинства. Друг португальського нападника поділився спогадами з минулого та розповів, яким був форвард у юному віці.

Семеду пригадав розмову, у якій друзі назвали Хосе більшим, ніж Кріштіану. Тоді португалець пішов у тренувальний зал навіть, не зателефонувавши товаришу.

Він завжди був таким. Це в його ДНК – він не може програти. У нас були перегони: я рано вирушав у дорогу, коли він ловив мене, я зупинявся і говорив, що виграв. Він не розмовляв зі мною днями,

– розповів Семеду.

До слова. Кріштіану Роналду є найкращим бомбардиром в історію футболу та першим перетнув позначку у 900 голів. Наразі на рахунку легендарного португальського форварда 920 забитих м'ячів.

У поточному сезоні Кріштіану зіграв у 23 матчах у складі Аль-Насра в офіційних турнірах. Роналду за цей час записав у свій актив 20 забитих м'ячів та 3 результативних передачі.

Велика кар'єра Роналду