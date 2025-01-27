Друг фантастического форварда Хосе Семеду высказался относительно Роналду. Он рассказал, как Криштиану смог подняться на вершину мирового футбола, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport Bible.

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Как Роналду стал лучшим

Хосе Семеду дружит с Криштиану Роналду с раннего детства. Друг португальского нападающего поделился воспоминаниями из прошлого и рассказал, каким был форвард в юном возрасте.

Семеду вспомнил разговор, в котором друзья назвали Хосе большим, чем Криштиану. Тогда португалец пошел в тренировочный зал даже, не позвонив товарищу.

Он всегда был таким. Это в его ДНК – он не может проиграть. У нас были гонки: я рано отправлялся в путь, когда он ловил меня, я останавливался и говорил, что выиграл. Он не разговаривал со мной днями,

– рассказал Семеду.

К слову. Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола и первым пересек отметку в 900 голов. Сейчас на счету легендарного португальского форварда 920 забитых мячей.

В текущем сезоне Криштиану сыграл в 23 матчах в составе Аль-Насра в официальных турнирах. Роналду за это время записал в свой актив 20 забитых мячей и 3 результативных передачи.

Большая карьера Роналду