"Заслуговують повернутися до посередності": сестра Роналду знищила фанів за критику брата

Після демаршу Кріштіану Роналду з розташування збірної Португалії сотні розлючених вболівальників збірної почали поливати брудом футболіста в інтернеті. Традиційно на захист 41-річного володаря 5 "Золотих м'ячів" стала його сестра Елма Авейру.

Активна користувачка соцмереж кинулася критикувати керівництво португальського футболу. А для вболівальників вона взагалі не жалкувала принизливих епітетів, пише 24 Канал.

Сестра Роналду пригрозила фанам

Авейру написала, що Кріштіану Роналду заслуговував на більшу повагу, а збірна мала продемонструвати організованість. Так само претензії сестри зірки Португалії спрямовані на те, що тамтешня преса "некомпетентна і постійно створює спекуляції".

Далі Елма почала викривати своїх співвітчизників як "заздрісних, зневажливих і неосвічених".

Після того, що сталося, ми заслуговуємо повернутися до тієї посередності, якою завжди були у футболі до епохи Кріштіану,

– винесла вирок вболівальникам Авейру.

Вона також підтримала брата і подякувала йому за усі досягнення.

Роналду проти збірної: чи завершена історія

Ранній від'їзд Кріштіану з національної команди на тлі скандалу щодо недостатнього ігрового часу загострив питання про те, чи завершить тепер офіційно футболіст кар'єру у збірній.

Сам Роналду поки не робив таких заяв, а раніше переконував, що буде грати, поки приносить користь команді. А також натякав, що хотів би забити свій 1000-ий гол у кар'єрі саме у футболці європейських "селесао".