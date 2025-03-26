Розкішна Кардаш'ян, білявка Хілтон, палка Буччіно: сімка найгарячіших дівчат Роналду

Кріштіану Роналду один з найпопулярніших чоловіків на планеті. Легендарний португалець користується великою популярністю не тільки серед шанувальників футболу, але й серед дівчат.

Наразі легендарний португалець зустрічається з Джорджиною Родрігес. До того, як познайомитись з аргентинською моделлю, Кріштіану Роналду перебував у стосунках з іншими представницями прекрасної статі, 24 канал пропонує познайомитись із найгарячішими дівчатами форварда.

Читайте також Палка Конопля, ефектна Судакова: найсексуальніші другі половинки гравців збірної України

Біпаша Басу

Біпаша Басу / Фото з інстаграму акторки

Кріштіану Роналду зустрічався з Біпашею Басу у 2007 році. Дівчина працювала у сфері кіно та індустрії моди, а саме була акторкою та моделлю, знімаючись в індійських фільмах.

Періс Хілтон

Періс Хілтон / Фото з інстаграму акторки

У 2009 році португальський форвард був у відносинах із Періс Хілтон. Дівчина є відомою американською акторкою та моделлю. Вона знімалась у таких відомих кінострічках, як "Красуня та чудовисько", "Блондинка в шоколаді" та "Авеню Вандерленд".

Раффаелла Фіко

Раффаелла Фіко / Фото з інстаграму танцівниці

Серед найсексуальніших пасій Кріштіану Роналду опинилась Раффаелла Фіко. Вона є італійською танцівницею, моделлю та співачкою.

Цікаво, що з 2011 по 2012 рік Фіко зустрічалась з іншим відомим футболістом Маріо Балотеллі. Згодом Раффаела народила доньку Пію від італійського гравця.

Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян / Фото з інстаграму телезірки

Мабуть, найпопулярнішою та найпалкішою дівчиною Кріштіану Роналду була Кім Кардаш'ян. Португалець перебував у стосунках з телезіркою США у 2010 році.

Дівчина розпочала свою кар'єру у 2007 році із реаліті-шоу "З Кардаш'янами", а також знімалась у кіно. Кардаш'ян займається дизайном, моделінгом та має власний бізнес зі створення брендового одягу.

Даніелла Чавез

Даніела Чавез / Фото з інстаграму моделі

У 2014 році легендарний португалець зустрічався із Даніеллою Чавез. Дівчина є чилійською моделлю для бренду "Fashion Nova".

Паула Суарез

Паула Суарез / Фото з інстаграму моделі

У 2016 році Кріштіану Роналду перебував у стосунках з колумбійською моделлю Паулою Суарез. Про дівчину мало, що відомо, а на публіці її побачили з португальцем на яхті перед стартом Євро-2016.

Крістіна Буччіно

Крістіна Буччіно / Фото з інстаграму моделі

Того ж року легендарний форвард зустрічався з італійською моделлю Крістіною Буччіно. Дівчина бере участь у фотосесіях для багатьох відомих брендів.

Нагадаємо, що наразі Кріштіану Роналду грає за Аль-Наср. У поточному сезоні легендарний португалець забив 28 голів та віддав 4 результативні передачі у 33 матчах.