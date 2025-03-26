Сейчас легендарный португалец встречается с Джорджиной Родригес. До того, как познакомиться с аргентинской моделью, Криштиану Роналду находился в отношениях с другими представительницами прекрасного пола, 24 канал предлагает познакомиться с самыми горячими девушками форварда.
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Бипаша Басу
Бипаша Басу / Фото из инстаграма актрисы
Криштиану Роналду встречался с Бипашей Басу в 2007 году. Девушка работала в сфере кино и индустрии моды, а именно была актрисой и моделью, снимаясь в индийских фильмах.
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма актрисы
В 2009 году португальский форвард был в отношениях с Пэрис Хилтон. Девушка является известной американской актрисой и моделью. Она снималась в таких известных кинолентах, как "Красавица и чудовище", "Блондинка в шоколаде" и "Авеню Вандерленд".
Раффаэлла Фико
Раффаэлла Фико / Фото из инстаграма танцовщицы
Среди самых сексуальных пассий Криштиану Роналду оказалась Раффаэлла Фико. Она является итальянской танцовщицей, моделью и певицей.
Интересно, что с 2011 по 2012 год Фико встречалась с другим известным футболистом Марио Балотелли. Впоследствии Раффаэла родила дочь Пию от итальянского игрока.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото из инстаграма телезвезды
Пожалуй, самой популярной и самой страстной девушкой Криштиану Роналду была Ким Кардашьян. Португалец находился в отношениях с телезвездой США в 2010 году.
Девушка начала свою карьеру в 2007 году с реалити-шоу "С Кардашьянами", а также снималась в кино. Кардашьян занимается дизайном, моделингом и имеет собственный бизнес по созданию брендовой одежды.
Даниэлла Чавез
Даниэла Чавез / Фото из инстаграма модели
В 2014 году легендарный португалец встречался с Даниэллой Чавез. Девушка является чилийской моделью для бренда "Fashion Nova".
Паула Суарез
Паула Суарез / Фото из инстаграма модели
В 2016 году Криштиану Роналду находился в отношениях с колумбийской моделью Паулой Суарез. О девушке мало, что известно, а на публике ее увидели с португальцем на яхте перед стартом Евро-2016.
Кристина Буччино
Кристина Буччино / Фото из инстаграма модели
В том же году легендарный форвард встречался с итальянской моделью Кристиной Буччино. Девушка участвует в фотосессиях для многих известных брендов.
Напомним, что сейчас Криштиану Роналду играет за Аль-Наср. В текущем сезоне легендарный португалец забил 28 голов и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах.