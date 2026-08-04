Суворий дрес-код та вінчання у церкві: з'явилися нові деталі весілля Роналду і Джорджини

Зірковий форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду та його обраниця Джорджина Родрігес готуються до грандіозного весілля. Попри секретність навколо події, журналістам вдалося дізнатися деякі подробиці майбутнього святкування.

За інформацією New York Post, весільна церемонія відбудеться у суботу, 8 серпня. Святкування пройде на рідному для футболіста мальовничому острові Мадейра.

Яким буде весілля Роналду та Джорджини: нові деталі

За інформацією ЗМІ, для масштабного свята вже заброньовано головний католицький собор у столиці острова, місті Фуншал. Гості зіркової пари, найімовірніше, зупиняться в елітному п'ятизірковому готелі Savoy Palace, який розташований поруч із храмом і наразі повністю закритий під майбутню подію.

Журналісти припускають, що Роналду та Родрігес попросять усіх присутніх підписати угоду про нерозголошення та повністю заборонять фото- й відеозйомку під час заходу.

Чутки про одруження з'явилися ще після того, як у португальському телешоу "V+Fama" оприлюднили нібито офіційну листівку-запрошення.

Разом зі своїми родинами Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес просять честі розділити з ними радість на святкуванні їхнього весілля,

– йдеться у тексті.

Утім, документ викликав чимало дискусій: у різних копіях запрошення час початку церемонії відрізняється, в одних вказано 14:00, в інших – 17:00. Проте одна деталь залишається незмінною, закохані просять гостей дотриматися особливого дрес-коду та прийти виключно у чорному вбранні.

Британський таблоїд Mirror зазначає, що офіційного списку запрошених досі немає, але джерела з оточення пари прогнозують неймовірну кількість зірок шоу-бізнесу та спорту.

Серед запрошених футбольних колег Кріштіану очікують побачити Ріо Фердінанда, Вінісіуса Жуніора, Кіліана Мбаппе та Родрігеса. Кінематограф представлятимуть зірка "Форсажу" Він Дізель та іспанська акторка Естер Експозіто. Справжній фурор на весільній вечірці готуються зробити представники музичної індустрії: Ріанна, Дженніфер Лопес, Дрейк та репер Тревіс Скотт.