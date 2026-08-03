Виявляється, Роналду хоче додати весіллю ще більшого символічного значення, провівши його у рідному місті на Мадейрі. Оформити стосунки пара має намір вже цього тижня, пише 24 Канал.

Які подробиці з'явилися про весілля Кріштіану Роналду

Спершу ЗМІ стверджували, що під вінець пара, яка разом вже 10 років, піде у місті Сінтра у розкішному палаці Кінта де Регалейра. Проте пам'ятка упродовж вихідних залишалася відчиненою для туристів, тож стало очевидно, що КріРо та Джорджина обрали інше місце.

Тепер інсайдери говорять про Фуншал – місце народження Кріштіану, де він буквально наче бог. На рідній Мадейрі на його честь називають аеропорти та готелі і відкривають пам'ятники. Але ще якихось 30 років тому 11-річним хлопчиком Кріш залишив це місце, перебуваючи у злиднях, щоб згодом стати одним із найбагатших спортсменів планети.

Очікується, що Роналду і Джорджина освятять свій шлюб у кафедральному соборі Фуншала, після чого святкування розпочнеться вже у фешенебельному готелі Savoy Palace.

Кого Роналду запросив на весілля

Кріштіану нібито вирішив обмежити коло футболістів, які будуть присутні під час однієї з найважливіших подій у його житті. Запрошення отримали лише троє представників мадридського Реала – Кіліан Мбаппе, Родріго і Вінісіус Жуніор.

Натомість буде багато співаків, акторів, представників інших видів спорту. У пресі згадуються імена Дженніфер Лопес, Ріанни, Віна Дизеля, Дрейка, стрімера IShowSpeed, журналіста Пірса Моргана та навіть, на жаль, росіянина Хабіба Нурмагомедова.