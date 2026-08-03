Оказывается, Роналду хочет придать свадьбе еще большее символическое значение, проведя ее в родном городе на Мадейре. Официально оформить отношения пара намерена уже на этой неделе, пишет 24 Канал.

Какие подробности появились о свадьбе Криштиану Роналду

Сначала СМИ утверждали, что пара, которая вместе уже 10 лет, пойдет под венец в городе Синтра в роскошном дворце Кинта-де-Регалейра. Однако на протяжении выходных эта достопримечательность оставалась открытой для туристов, поэтому стало очевидно, что КриРо и Джорджина выбрали другое место.

Теперь инсайдеры говорят о Фуншале – месте рождения Криштиану, где он буквально как бог. На родной Мадейре в его честь называют аэропорты и отели и открывают памятники. Но еще каких-то 30 лет назад 11-летний мальчик Криш покинул это место, живя в нищете, чтобы впоследствии стать одним из самых богатых спортсменов планеты.

Ожидается, что Роналду и Джорджина освятят свой брак в кафедральном соборе Фуншала, после чего торжества начнутся уже в фешенебельном отеле Savoy Palace.

Кого Роналду пригласил на свадьбу

Криштиану якобы решил ограничить круг футболистов, которые будут присутствовать на одном из самых важных событий в его жизни. Приглашения получили лишь трое представителей мадридского "Реала" – Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус-младший.

Зато будет много певцов, актеров, представителей других видов спорта. В прессе упоминаются имена Дженнифер Лопес, Рианны, Вина Дизеля, Дрейка, стримера IShowSpeed, журналиста Пирса Моргана и даже, к сожалению, россиянина Хабиба Нурмагомедова.