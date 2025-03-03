Роналду пропустить важливу гру своєї команди через загрозу побиття батогом

У понеділок, 3 березня, в Ірані відбудеться матч 1/8 фіналу азійської Ліги чемпіонів Естеглаль – Аль-Наср. Його пропустить зірковий нападник Кріштіану Роналду, проте зробить це не через спортивні чи фізичні причини.

Португалець відмовився їхати на виїзний поєдинок через побоювання за свою безпеку. Воно виникло після скандалу, який стався ще у 2023 році, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sportowefakty.

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Чому не зіграє Кріштіану

Річ у тім, що під час останнього відвідування Тегерану він зустрічався з відомою іранською художницею Фатеме Хамамі, яка пересувається на кріслі колісному через 85% паралічу тіла. Тоді жінка подарувала футболісту власноруч намальовані портрети, а португалець у відповідь обійняв її, подарував футболку свого клубу та поцілував у голову.

Цей жест був жорстко розкритикований через суворі закони Ірану, які забороняють фізичний контакт між чоловіками та жінками поза шлюбом. Місцеві юристи подали скаргу на Роналду, а іранські ЗМІ повідомляли, що в разі повернення до країни 5-разовому володарю "Золотого м'яча" може загрожувати покарання у вигляді 99 ударів батогом.

Зазначається, що Аль-Наср намагався перенести цю гру на нейтральне поле, проте організатори турніру запевнили, що безпека буде гарантована. Утім, КріРо вирішив не ризикувати та пропустити гру, отримавши підтримку від свого клубу.

До слова. В нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 30 матчів на клубному рівні. У них він записав собі в актив 25 голів і 4 асисти.

Матч-відповідь Аль-Наср – Естеглаль відбудеться 10 березня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.