Португалец отказался ехать на выездной поединок из-за опасения за свою безопасность. Оно возникло после скандала, который произошел еще в 2023 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sportowefakty.

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Почему не сыграет Криштиану

Дело в том, что во время последнего посещения Тегерана он встречался с известной иранской художницей Фатеме Хамами, которая передвигается на кресле колесном из-за 85% паралича тела. Тогда женщина подарила футболисту собственноручно нарисованные портреты, а португалец в ответ обнял ее, подарил футболку своего клуба и поцеловал в голову.

Этот жест был жестко раскритикован из-за строгих законов Ирана, которые запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами вне брака. Местные юристы подали жалобу на Роналду, а иранские СМИ сообщали, что в случае возвращения в страну 5-кратному обладателю "Золотого мяча" может грозить наказание в виде 99 ударов плетью.

Отмечается, что Аль-Наср пытался перенести эту игру на нейтральное поле, однако организаторы турнира заверили, что безопасность будет гарантирована. Впрочем, КриРо решил не рисковать и пропустить игру, получив поддержку от своего клуба.

К слову. В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 30 матчей на клубном уровне. В них он записал себе в актив 25 голов и 4 ассиста.

Ответный матч Аль-Наср – Эстеглаль состоится 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.