Роналду визначився з майбутнім у збірній Португалії

Легенда світового футболу Кріштіану Роналду висловився про те, чи гратиме далі за Португалію. Це сталось після вильоту його збірної з ЧС-2026.

Пізнього вечора 6 липня за київським часом Кріштіану Роналду опинився перед важким вибором, адже його команда покинула Мунідаль. Слова 41-річного португальця передає 24 Канал.

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Що сказав володар 5 "Золотих м’ячів"?

Після програного матчу проти Іспанії в 1/8 ЧС-2026 Кріштіану Роналду опинився перед вибором між завершенням кар’єри у національній збірній та щонайменше ще двома роками у міжнародному футболі.

Роналду дипломатично не став оцінювати імовірність своєї участі у Євро-2028, однак висловився про відсутність імовірності гри на сьомому чемпіонаті світу.

Останній чемпіонат світу? Так, напевно, так. Щодо збірної, подивимося, поговорю з сім'єю і не буду вирішувати гарячкою. Йду сумним, але з чистою совістю, тому що віддав усе найкраще,

– наводить слова Кріштіану Роналду Mundo Deportivo.

Зазначимо, що у 2030 році Мундіаль буде домашнім для легендарного футболіста. Чемпіонат світу відбудеться у Португалії, Іспанії та Марокко. По одній грі турніру також надано Аргентині, Уругваю та Парагваю.

Кріштіану Роналду: що далі?

Португальський футболіст залишиться у футболі щонайменше ще на рік. Його контракт з клубом Аль-Наср спливає 30 червня 2027-го.

У національній команді він виступає протягом 23 років. За цей час Роналду провів за збірну Португалії 233 матчі та відзначився 146 голами, що є найкращим результатом в історії футболу.