Якщо на спортивному фронті Кріштіану Роналду досягнув високих вершин, то й у особистому житті футболіста вже давно настав період сімейного спокою. 24 Канал розповідає про життя зіркового футболіста за межами поля, фейк про його нетрадиційну орієнтацію, його первістків та кохану сексуальну дружину Джорджину Родрігес, якій дуже пощастило із чоловіком.

Варте уваги Кріштіану Роналду – 40: як юний португалець став легендою світового футболу

Нетрадиційна орієнтація зірки футболу та біологічна матір Кріштіану-джуніора

Тема орієнтації та особистого життя Роналду завжди була гарячою темою для обговорення у футбольному світі. Вперше тема липового "камінг-ауту" португальського нападника підійнялась під час одного із інтерв'ю Кріштіану для відомого іспанського радіо. Під час розмови португалець пригадав словесну перепалку із півзахисником Атлетіко Коке. Останній обірвав Роналду "педик". На що почув у відповідь: "Зате я дуже багатий педик, мудило".

Футбольні уболівальники та ЗМІ сприйняли ці слова Кріштіану дуже прямо та буквально.

Чутки про нетрадиційну орієнтацію вже тоді зіркового футболіста не вщухали попри те, що із 2010-го року Роналду зустрічався із російською моделлю Іриною Шейк, з якою пробув у стосунках 5 років. Однак це період не був найкращим для гравця.

Вже 17 червня 2010-го року Роналду набуло нових барв. Футболіст вперше став батьком. Однак досі офіційно невідомо, хто є справжньою біологічною матір'ю Кріштіану-молодшого. Існує дві версії:

Це дитина від неназваної американської офіціантки. є американка, з якою у футболіста був роман "однієї ночі".

Роналду-джуніор народився на світ від сурогатних матерів – одна надала свою яйцеклітину, інша – виносила дитину.

Справжню інформацію про біологічну матір першої дитини футболіста тримають у строгій конфіденційності.



Роналду із найстаршим сином / Фото з інстаграму футболіста

До слова. Після перемоги Роналду на церемонії нагородження "Золотого м'яча-2015" стало відомо, що гравець більше не разом Шейк. У ЗМІ пліткували, що ці стосунки не були серйозними, а відома модель просто відбувала контракт, відволікаючи пресу від пліток про нетрадиційну орієнтацію гравця.

Після чого із ще більшою швидкістю підійнялась тема щодо орієнтації Роналду. Підігрівало цю тему факт дружби Кріштіану із марокканським кікбоксером Бадром Харі. У травні 2015-го року в іспанській пресі багато писали, що Роналду перебуває із Харі в інтимних стосунках.

Казкова історія знайомства Роналду та Джорджини

Коли Кріштіану-молодшому майже виповнилось сім років, у нього народились брат та сестра. 8 червня 2017-го року Роналду став багатодітним татусем. Його сім'я поповнилась близнятами, які на світ подарувала сурогатна мати. Новонароджених дітей назвали Матео та Єва.



Роналду із Матео та Євою / Фото з інстаграму Кріштіану

Однак до народження Матео та Єви, у Роналду зав'язались нові стосунки. Влітку 2016-го зірковий футболіст познайомився зі скромною на той час продавчинею-консультанткою бутика "Gucci" Джорджиною Родрігес.

Наша перша зустріч була у "Gucci", де я працювала продавчинею. Через кілька днів ми знову побачилися на заході іншого бренду. Саме тоді ми могли розмовляти в невимушеній атмосфері, поза моїм робочим середовищем. Це було кохання з першого погляду для нас обох,

– пригадувала історію знайомства із Роналду Джорджина.

Восени того ж року пару вперше помітили разом у Діснейленді у присутності його сина Кріштіану-джуніора. А вже на початку 2017-го футболіст прийшов у компанії Джорджини на вручення "Золотого м'яча", офіційно представивши нову пасію.

Стосунки із Роналду позитивно позначились на життя Джорджини. Родрігес покинула роботу у модній галереї та підписала контракт із модельним агентством "UNO Models". Життя Джорджини перетворилось на справжню казку – розкішні подарунки, автомобілі, прикраси, відпочинки на найпопулярніших курортах світу. Усе це впало до ніг колишньої продавчині бутика.



Роналду із коханою / Фото з інстаграму футболіста

Перша спільна дитина пари

У листопаді 2017-го Джорджина народила четверту дитину Кріштіану. Новонароджену доньку пара назвала Аланом Мартіною. Восени 2018-го року Роналду зробив пропозицію своїй коханій, на що отримав у відповідь: "Так". Футболіст подарував коханій каблучку Cartier, яка коштувала майже 800 тисяч доларів.

У листопаді 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація про таємне весілля Роналду та Родрігес. Однак згодом пара спростувала ці чутки.

Матір Роналду "проти" весілля сина із Джорджиною

Якщо спершу мати футболіста Марія Долорес Авейру була усіма руками "за" Джорджину, то через певний час вже змінила свою думку щодо обраниці сина. Марія Долорес Авейру виступила "проти" весілля свого сина із дівчиною. Матір зіркового гравця була переконана, що Джорджина повелась на гроші та статки її сина.



Роналду із матір'ю / Фото з інстаграму футболіста

У 2021-му році була інформація, що Марія Долорес Авейру намагалась відмовити свого сина від шлюбу із аргентинською моделлю.

Щаслива новина, яка перетворилась у горе: Роналду втратив дитину

У жовтні того ж року стало відомо, що пара чекає на поповнення. Родрігес виношує двійню. 18 квітня 2022-го року у сім'ї зіркового форварда сталось велике горе. Під час пологів помер син Роналду та Родрігес. Дівчинці, яка була другою дитиною у двійні, вдалось вижити, яку назвали Беллою Есмеральдою.

Про смерть дитини Роналду повідомив у своєму інстаграмі.

З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого малюка. Це найбільший біль, який може відчувати будь-який батько. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили прожити цей момент з надією і щастям. Наш хлопчик, ти наш ангел. Ми будемо любити тебе вічно,

– написав гравець.



Кріштіану Роналду із наймолодшою донькою / Фото з інстаграму футболіста

Станом на початок 2025-го року Кріштіану та Джорджина продовжують виховувати п'ятеро дітей. Роналду феєрить у Саудівській Аравії, а його кохана підтримує із трибун розкішних стадіонів. Щаслива пара доволі часто тішить своїх фанатів спільними світлинами, які не даюсь жодних сумнівів на закінчення любовної історії Кріштіану та Джорджини.

Сімейні фото родини Роналду / Фото з інстаграму зіркового футболіста

Ще після народження Роналду-джуніора футболіст запевняв, що хоче 5-6 дітей. Тому не виключено, що у найближчому майбутньому у сім'я зіркового форварда ще буде поповнення.