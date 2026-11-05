Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

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Про це він написав у дописі на своїй сторінці в Instagram. Зі спеціальним листом він звернувся до всіх португальців.

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Як Роналду оголосив про завершення кар'єри

Кріштіану Роналду опублікував відеодопис, у якому зазначив, що настав його день звільнити футболку з 7 номером у збірній Португалії. Він ніколи не вважав, що вона має належати йому одному. Однак 23 роки він мав перевагу та відповідальність носити її, захищати її, демонструвати її на всіх стадіонах у світі.

Настав час передати її майбутнім поколінням. Це нелегке рішення. Бо такі рішення ухвалює не тільки розум, а й серце. Шлях, який почався у 2003 році, назавжди змінив моє життя, завершується– зауважив футболіст.

Він додав, що бачив не тільки матчі, голи, перемоги, трофеї. Він бачив людей, людей, які на 90 хвилин ставали одним цілим по всій Португалії.

Усю свою кар'єру я хотів бути краще. Я хотів досягати нових вершин. У збірній я проводив чудові дні та вечори. Тут здобував перемоги, яких ніколи не забуду. Тут були й поразки, які я теж пам'ятаю. Були моменти, коли я помилявся, коли я не міг дати португальцям те, чого вони хотіли. Однак я ніколи не здавався– наголосив Роналду.

За його словами, за час своєї кар'єри він зрозумів головне. Голи проходять, кубки лишаються в музеї, рекорди б'ються. Найголовніше – це місце, яке ти займаєш у серці людей. Він підкреслив, якщо його голи змушували почуватись людей гордими за Португалію, значить усе це було не дарма.

Країні треба молоді футболісти, які мріють, які ніколи не здаються та які хочуть досягати того, чого ніхто ще не зміг досягнути. Партнерам по команді хочу сказати окреме дякую. За всі обійми, розмови, мовчання перед виходом на поле, спільні перемоги та поразки– сказав Кріштіану.

Як він зазначив, для нього було честю бути їхнім капітаном. Однак капітан ніколи не йде шляхом сам. У цьому йому допомагають партнери. Також Роналду подякував усім тренерам, керівникам, лікарям, фізіотерапевтам і працівникам команди, які працювали поруч із ним.

Дякую мой родині за те, що розділила зі мною ці мрію. Дякую за розуміння моєї відсутності, коли мій час від мене вимагала збірна, тоді як я мав бути з вами– заявив гравець.

А насамкінець він подякував уболівальникам за ті почуття, які нестиме за собою. Він іде з високо піднятою головою і з гордістю від того факту, що він португалець.

Яким був скандал із Роналду в збірній

У вересні в збірній Португалії здійнявся величезний скандал, пов'язаний із Кріштіану Роналду. Наставник команди Жорже Жезуш не надав йому належного, на думку футболіста, ігрового часу, через що гравець сам залишив національну команду.

Пізніше довкола ситуації з футболістом було багато заяв. Федерація футболу покарала його за демарш штрафом. Була інформація, що Роналду повернеться в збірну в листопаді, в родині гравця тим часом говорили, що його в національній команді вже не буде. Урешті своїм зверненням Крішіану розставив усі крапки над "і".