Видання The Sun повідомляє, що сестра Кріштіану Роналду Ельма Авейру висловилась щодо завершення міжнародної кар'єри свого брата. За її словами, ймовірність цього дуже висока.

Що сказала сестра Роналду

Під час презентації своєї книги Ельма Авейру розповіла, як її брат переживає ситуацію навколо його відходу зі збірної Португалії. Вона зазначила, що ця ситуація набула дуже серйозного характеру.

Імовірність того, що він не повернеться, вища, ніж імовірність його повернення. Я думаю, що й Кріштіану, й Жорже Жезуш переживають через цю ситуацію. Вони самі через неї пройшли, а я зараз говорю від імені брата,

– зауважила Ельма Авейру.

На її думку, в Португалії внесок Роналду в історію національної збірної цінують неналежним чином. Вона висловила переконання, що забувати про досягнення Кріштіану не варто навіть на тлі суперечок.

Мені сумно, бо португальці легко забувають усе, що вже було досягнуто. Вони вважають, що тепер має бути все інакше,

– наголосила сестра Роналду.

Вона також зізналась, що їй боляче спостерігати за тим, як зараз мучиться її брат. Авейру говорить, що їй важко добрати слова, щоб описати переживання футболіста. Він не заслуговує на те, що з ним відбувається.

Як розвивається конфлікт Роналду з Жезушем

Кріштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії у вересні під час матчів Ліги націй. Як він пізніше повідомив, це сталось через те, що наставник національної команди Жорже Жезуш порушив свою обіцянку перед футболістом.

Пізніше Федерація футболу Португалії на тлі демаршу Роналду ухвалила рішення відсторонити його від збірної. Щоправда, все може змінитись, якщо Кріштіану в листопаді все ж отримає виклик від тренера та погодиться приїхати в національну команду.