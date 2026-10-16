Издание The Sun сообщает, что сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру высказалась по поводу завершения международной карьеры своего брата. По ее словам, вероятность этого очень высока.

Что сказала сестра Роналду

Во время презентации своей книги Эльма Авейру рассказала, как ее брат переживает ситуацию вокруг своего ухода из сборной Португалии. Она отметила, что эта ситуация приобрела очень серьезный характер.

Вероятность того, что он не вернется, выше, чем вероятность его возвращения. Я думаю, что и Криштиану, и Жорже Жезуш переживают из-за этой ситуации. Они сами через это прошли, а я сейчас говорю от имени брата,

– отметила Эльма Авейру.

По ее мнению, в Португалии вклад Роналду в историю национальной сборной не ценят должным образом. Она выразила убеждение, что забывать о достижениях Криштиану не стоит даже на фоне споров.

Мне грустно, потому что португальцы легко забывают все, что уже было достигнуто. Они считают, что теперь все должно быть по-другому,

– подчеркнула сестра Роналду.

Она также призналась, что ей больно наблюдать за тем, как сейчас мучается ее брат. Авейру говорит, что ей трудно подобрать слова, чтобы описать переживания футболиста. Он не заслуживает того, что с ним происходит.

Как развивается конфликт Роналду с Жезушем

Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии в сентябре во время матчей Лиги наций. Как он позже сообщил, это произошло потому, что тренер национальной команды Жорже Жезуш нарушил свое обещание перед футболистом.

Позже федерация футбола Португалии на фоне демарша Роналду приняла решение отстранить его от сборной. Правда, все может измениться, если Криштиану в ноябре все же получит вызов от тренера и согласится приехать в национальную команду.