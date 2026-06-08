Лікар збірної Данії повідомив нові деталі про стан Еріксена

Лідер футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен невдовзі може повернутись додому. Час спортсмена у лікарняній палаті підходить до завершення.

Очікується, що Еріксен, який мав проблеми із серцем у грі проти України, ще недовго залишатиметься під наглядом медперсоналу. Про це повідомив Данський футбольний союз.

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Як змінилась ситуація зі здоров’ям Еріксена?

З табору данської команди прийшли обнадійливі новини щодо фізичного стану її капітана.

Я говорив із Крістіаном сьогодні вранці, і він почувається добре. Він поруч із родиною та в гарному настрої. Очікується, що його скоро випишуть, і він зможе повернутися додому. Ми добре дбаємо про гравців і персонал та перебуваємо з ними у регулярному контакті,

– сказав головний лікар збірної Данії Мортен Боесен.

Раніше повідомлялось, що медичний пристрій записав показники роботи серця гравця у критичний момент вчорашнього матчу. Це допоможе лікарям зробити відповідні висновки.

Данія – Україна: що відбувалось після матчу?

Товариський поєдинок в Оденсе не було дограно. За рішенням тренерських штабів обох національних команд, поєдинок було перервано на 66 хвилині, після моторошного епізоду за участі Еріксена.

Після гри головний тренер збірної Данії Бріан Рімер подякував українським футболістам, тренерському штабу та вболівальникам за підтримку, яку вони продемонстрували в критичний момент.

Відреагували на подію також і у вищих політичних колах Данії. Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен заявила, що надсилає своїй найтепліші думки самому Крістіану та усім тим, хто брав участь у страшному епізоді.