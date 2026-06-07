Повторення Євро-2020: футболіст збірної Данії Еріксен знепритомнів у матчі проти України

Під час товариського матчу між збірними Данія та Україна стався тривожний інцидент за участю Крістіана Еріксена. Данський півзахисник раптово знепритомнів просто на полі, через що гру було негайно призупинено.

Згодом футболіст прийшов до тями та самостійно залишив газон, однак матч вирішили достроково завершити. Про це стало відомо з трансляції матчу.

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Що відомо про інцидент?

Під час товариського поєдинку між збірними Данії та України серйозне занепокоєння викликав стан здоров'я Крістіана Еріксена.

За повідомленнями, футболіст раптово впав на газон та зомлів, після чого на поле терміново вибігли медики. Гру було негайно призупинено. На момент зупинки зустрічі рахунок становив 2:1 на користь Данії.

Еріксен знепритомнів під час матчу / Фото з відкритих джерел

Після надання допомоги Еріксен прийшов до тями та зміг самостійно залишити поле. Пізніше представники данської збірної повідомили, що футболіст перебуває у свідомості. Попри це, організатори ухвалили рішення не продовжувати матч, а достроково його завершити.

Інцидент викликав значний резонанс серед уболівальників, адже здоров'я Еріксена вже ставало предметом занепокоєння у футбольному світі. Під час чемпіонату Європи 2020 року данський хавбек пережив зупинку серця просто під час матчу.

Наразі офіційних подробиць щодо причин нового інциденту не оприлюднено. Уболівальники та футбольна спільнота очікують на додаткову інформацію про стан одного з найвідоміших футболістів Данії.

Що відомо про зупинку серця Еріксена у 2020 році?

12 червня 2020 року під час матчу групового етапу чемпіонату Європи між Данією та Фінляндією футболіст раптово впав на газон наприкінці першого тайму та втратив свідомість. Медики негайно вибігли на поле та розпочали реанімаційні заходи просто під час матчу.

Гравці данської збірної оточили футболіста та закрили його від камер. Захисник Данії Сімон К'єр та воротар Каспер Шмейхель підтримували дружину Еріксена поки йому надавали допомогу на полі.

Згодом стало відомо, що у гравця сталася зупинка серця. Еріксена госпіталізували у стабільному стані, а пізніше лікарям вдалося повністю врятувати його життя.

Після кількох місяців реабілітації футболіст повернувся до професійного спорту та продовжив кар'єру з імплантованим кардіовертером-дефібрилятором, який контролює серцевий ритм і здатен запобігати небезпечним для життя станам.