Трагічна подія сталася в Ов'єдо (Іспанія) через бактеріальну інфекцію, що розвинулася після травми коліна, отриманої під час велогонки Тур дю Юра. Про це повідомляє Cyclingnews.

Яка причина смерті Муньоза?

Падіння на гонці, яке сталося минулої суботи, 18 квітня, спричинило пошкодження колінного суглоба. У наступні дні стан Муньоза різко погіршився, і 21 квітня він звернувся по медичну допомогу у Вальядоліді (Іспанія). Лікарі виявили агресивну бактеріальну інфекцію в травмованому коліні.

Спортсмену провели операцію, але вона не змогла зупинити розвиток ускладнень. 24 квітня серце Крістіана Муньоза зупинилося після декількох днів боротьби лікарів за його життя.

Місцева газета La Nueva Espana повідомила, що перед другим етапом гонки Vuelta Asturias у п'ятницю, 24 квітня, організатори вшанували пам'ять Муньоса хвилиною мовчання, а на автомобілі директора гонки була прикріплена чорна стрічка на знак жалоби. Команда NU Colombia вирішила знятися зі змагань у цей день, щоб віддати шану та вшанувати пам'ять колумбійського велосипедиста.

Що відомо про Крістіана Муньоза?

Найяскравішим періодом його кар'єри стали роки з 2019 по 2021, коли він виступав за один із провідних світових колективів, UAE Team Emirates, разом із легендарним Тадеєм Погачаром. Упродовж останніх трьох сезонів він представляв колумбійську команду Nu Colombia.

Головним досягненням Муньоза стала перемога на етапі молодіжного Джиро д'Італія у 2018 році.

