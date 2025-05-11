Син Шевченка забив важливий гол, який допоміг Вотфорду вийти у фінал Юнацької ліги Англії

Крістіан Шевченко відзначився черговим голом за юнацьку команду Вотфорд U-18. "Шершні" зуміли здобути вольову перемогу над однолітками з Бернлі.

У півфіналі Юнацької ліги Англії зустрілися Бернлі U-18 та Вотфорд U-18. У стартовому складі "шершнів" на поле вийшов син президента УАФ Андрія Шевченка – Крістіан, пише 24 Канал.

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Шевченко знову забиває

Господарі поля першими відкрили рахунок у матчі. Проте Вотфорд відігрався на 41-й хвилині зустрічі. Гол на свій рахунок записав Шевченко-молодший.

Крістіан Шевченко забив гол за Вотфорд / фото ФК Вотфорд

Шевченко відіграв у матчі 60 хвилин. Після його заміни "шершні" зуміли вирвати перемогу на 89-й хвилині зустрічі. Завдяки цій перемозі Вотфорд вийшов у фінал Юнацької ліги Англії.

Довідка. Крістіан Шевченко у поточному сезоні відіграв 25 матчів та забив 11 голів. Це дуже пристойний результат для гравця, який грає на позиції вінгера.

Нагадаємо, що у складі юнацької збірної України Шевченко-молодший зіграв 11 матчів, в яких відзначився одним асистом.