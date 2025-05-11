В полуфинале Юношеской лиги Англии встретились Бернли U-18 и Уотфорд U-18. В стартовом составе "шершней" на поле вышел сын президента УАФ Андрея Шевченко – Кристиан, пишет 24 Канал.

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Шевченко снова забивает

Хозяева поля первыми открыли счет в матче. однако Уотфорд отыгрался на 41-й минуте встречи. Гол на свой счет записал Шевченко-младший.

Кристиан Шевченко забил гол за Уотфорд / фото ФК Уотфорд

Шевченко отыграл в матче 60 минут. После его замены "шершни" сумели вырвать победу на 89-й минуте встречи. Благодаря этой победе Уотфорд вышел в финал Юношеской лиги Англии.

Справка. Кристиан Шевченко в текущем сезоне сыграл 25 матчей и забил 11 голов. Это очень приличный результат для игрока, который играет на позиции вингера.

Напомним, что в составе юношеской сборной Украины Шевченко-младший сыграл 11 матчей, в которых отметился одним ассистом.