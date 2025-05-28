Академія Aspire у Катарі запросила Кривбас до участі в тренувальному таборі. Турнір у Досі відбудеться з 30 травня по 4 червня, пише 24 Канал з посиланням на сайт криворіжців.

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Кривбас назвав причину відмови від турніру

В останній момент перед вильотом криворізький клуб змушений відмовитися від участі в турнірі. Все через північного сусіда.

Днями організатори повідомили ФА Кривбас, що в тренувальному таборі у квітні 2025 брали участь російські команди. Через це футбольний Клуб Кривбас вимушений відмовитись від участі у змаганнях, які проводитиме Aspire Academy в Катарі,

– йдеться у заяві Кривбасу.

Як відомо, Міністерство молоді та спорту України забороняє українцям брати участь у змаганнях, де росіяни та білоруси виступають під своїми прапорами. У зв'язку з цими обставинами вихованці Футбольної Академії Кривбас не поїдуть на турнір до Катару.

Нагадаємо, що головна команда Кривбасу до останнього боролася за місце в єврокубках. Проте у 30-му турі підопічні Юрія Вернидуба зіграли внічию з Поліссям (1:1) та втратили шанс зіграти в Лізі конференцій.

Після матчу в Житомирі головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб повідомив про відхід з клубу.