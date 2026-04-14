"Поразка ставить крапку": легенда Динамо не стримав емоції після чергової ганьби в УПЛ

Київське Динамо проводить невдалий сезон 2025 – 2026. Команда ще у грудні завершила свій єврокубковий шлях, а в чемпіонаті не претендує на "золото".

Невдалим став для Динамо і початок квітня. Команда Ігоря Костюка примудрилась програти два матчі УПЛ поспіль, повідомляє Sport.ua.

Що думає Саленко про Динамо?

Після мінімальної поразки від Карпат тиждень тому кияни поступились ще й Металісту 1925. Єдиний гол у зустрічі в Житомирі оформив Денис Антюх.

Про причини невдач Динамо висловився колишній гравець клубу Олег Саленко. Відомий футболіст вважає, що кияни вже не зможуть завоювати бодай бронзові медалі УПЛ.

Вочевидь, емоції після приходу Ігоря Костюка закінчилися. Ярмоленко, Шапаренко, Буяльський підуть. Потрібно робити ставку на молодь. Краще втратити пів року, але потім стати сильною командою. Поразка від Металіста 1925 поставила крапку в питанні боротьби за медалі. У Динамо є незіграність оборони. Можна багато атакувати, але якщо є проблеми біля своїх воріт, важко розраховувати на позитивний результат,

– вважає Саленко.

Відзначимо, що до міжнародної паузи в березні результати Динамо були геть іншими. Кияни на чолі із Костюком мали семиматчеву переможну серію і у всіх цих іграх забивав Матвій Пономаренко.

Динамо в сезоні 2025 – 2026: що відомо?