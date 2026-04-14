Неудачным стало для Динамо и начало апреля. Команда Игоря Костюка умудрилась проиграть два матча УПЛ подряд, сообщает Sport.ua.
Что думает Саленко о Динамо?
После минимального поражения от Карпат неделю назад киевляне неделю назад уступили еще и Металлисту 1925. Единственный гол во встрече в Житомире оформил Денис Антюх.
О причинах неудач Динамо высказался бывший игрок клуба Олег Саленко. Известный футболист считает, что киевляне уже не смогут завоевать хотя бы бронзовые медали УПЛ.
Очевидно, эмоции после прихода Игоря Костюка закончились. Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский уйдут. Нужно делать ставку на молодежь. Лучше потерять пол года, но потом стать сильной командой. Поражение от Металлиста 1925 поставило точку в вопросе борьбы за медали. У Динамо есть несыгранность обороны. Можно много атаковать, но если есть проблемы у своих ворот, тяжело рассчитывать на положительный результат,
– считает Саленко.
Отметим, что до международной паузы в марте результаты Динамо были совсем другими. Киевляне во главе с Костюком имели семиматчевую победную серию и во всех этих играх забивал Матвей Пономаренко.
Динамо в сезоне 2025 – 2026: что известно?
- Динамо неплохо начало текущий сезон, выиграв четыре подряд матча в УПЛ. Однако после этого "бело-синих" ждал спад.
- Киевляне вылетели из Лиги чемпионов от кипрского Пафоса и потерпели неудачу в квалификации Лиги Европы (1:3 и 1:0 с Маккаби Тель-Авив). В конце концов Динамо попало в основную стадию Лиги конференций, где заняло лишь 27-е место.
- Кроме того, осенью киевляне выиграли лишь 1 из десяти матчей УПЛ, поэтому с должности главного тренера ушел Александра Шовковского. На его место был назначен Игорь Костюк, сообщал сайт Динамо.
- За семь туров до финиша в турнирной таблице УПЛ Динамоиде на четвертом месте, отставая от Полесья на пять баллов. Также "бело-синие" продолжают выступление в Кубке Украины, где дошли до полуфинала