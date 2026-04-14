Неудачным стало для Динамо и начало апреля. Команда Игоря Костюка умудрилась проиграть два матча УПЛ подряд, сообщает Sport.ua.

Что думает Саленко о Динамо?

После минимального поражения от Карпат неделю назад киевляне неделю назад уступили еще и Металлисту 1925. Единственный гол во встрече в Житомире оформил Денис Антюх.

О причинах неудач Динамо высказался бывший игрок клуба Олег Саленко. Известный футболист считает, что киевляне уже не смогут завоевать хотя бы бронзовые медали УПЛ.

Очевидно, эмоции после прихода Игоря Костюка закончились. Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский уйдут. Нужно делать ставку на молодежь. Лучше потерять пол года, но потом стать сильной командой. Поражение от Металлиста 1925 поставило точку в вопросе борьбы за медали. У Динамо есть несыгранность обороны. Можно много атаковать, но если есть проблемы у своих ворот, тяжело рассчитывать на положительный результат,

– считает Саленко.

Отметим, что до международной паузы в марте результаты Динамо были совсем другими. Киевляне во главе с Костюком имели семиматчевую победную серию и во всех этих играх забивал Матвей Пономаренко.

