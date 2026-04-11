Поединок в Житомире завершился сенсацией, которая может повлиять на расклад сил в верхней части таблицы. Динамо потеряло важные очки, тогда как соперник воспользовался своим шансом на максимум, передает 24 Канал.

Как харьковчане победили?

Металлист 1925 обыграл Динамо со счетом 1:0 в матче 23-го тура УПЛ.

Единственный гол во встрече забил Денис Антюх на 78-й минуте, фактически с первого серьезного момента своей команды.

Металлист 1925 – Динамо: обзор матча

Киевляне владели инициативой и имели значительное преимущество по статистике, однако реализовать свои возможности не смогли.

Удар по амбициям Динамо

Поражение стало уже вторым подряд для столичного клуба в чемпионате, что существенно бьет по их шансам в борьбе за еврокубки.

Перед туром Динамо находилось среди претендентов на топ-3, но потеря очков позволила конкурентам оторваться.

Зато Металлист 1925 продемонстрировал дисциплинированную игру и хладнокровие, одержав первую в своей истории победу над Динамо, приблизившись к киевлянам на расстояние трех очков. К тому же у харьковчан есть матч в запасе – против Вереса.

