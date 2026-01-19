Сенегал став переможцем Кубка Африки у найбільш скандальному фіналі в історії

В столиці Марокко Рабаті підійшов до завершення черговий розіграш Кубка африканських націй. На стадіоні Принца Мулая Абдулли визначилась нова найкраща збірна континенту.

У вирішальному матчі в битві за трофей зійшлись збірні Сенегалу та Марокко, повідомляє 24 Канал. Цей фінал не став несподіванкою, адже ще перед турніром ці команди вважались головними фаворитами КАН.

Хто був фаворитом КАН?

Особливо це стосувалось марокканців, які грали вдома, причому всі матчі – на одній і тій же арені. "Леви Атласу" наробили шуму на чемпіонаті світу-2022, дійшовши до півфіналу.

Команда має один із найкращих складів на континенті, але при цьому вигравала КАН лише один разу ще у 70-ті роки. Що цікаво, Сенегал також має у своєму активі лише один трофей КАН, але куди більш свіжий (2021).

"Леви Теранги" більше володіли м'ячем та частіше змушували кіпера марокканців Яссіна Буну працювати. В основний час кіпер АльХіляля здійснив чотири сейви та продовжив доводити свій клас.

На цьому турнірі Марокко взагалі пропустило лише один гол. У свою чергу господарі турніру часто били по воротах Едуара Менді, але не могли потрапити у площину.

Як суддя спричинив скандал?

Загалом матч проходив без великої кількості моментів, тож все йшло до екстратаймів. Але у компенсований час суддя вирішив стати головною дійовою особою.

Спочатку рефері скасував гол Сенегалу через вкрай незначний та сумнівний поштовх від Сека. А вже за кілька хвилин суддя призначив пенальті на користь Марокко.

Причиною стало захоплення від Ндіає Браїма Діаса руками під час подачі з флангу. Рефері після перегляду VAR прийняв рішення на користь господарі турніру.

Це викликало істерику з боку Сенегалу, які вважали, що арбітр засудив їх цими двома рішеннями. Наставник "левів Теранги" навіть прибрав команду з поля в знак протесту.

Втім проти був капітан сенегальців Садіо Мане, який наполіг на поверненні партнерів по збірній на поле. Зрештою сенегальці повернулись і погодились дограти матч.

Як Браїм Діас подарував трофей Сенегалу?

А ось Браїм Діас став антигероєм Марокко. Гравець Реала вкрай бездарно пробив "паненкою" і Едуар Менді без проблем забрав м'яч до своїх рук.

Хтозна, можливо хавбек господарів цілеспрямовано так пробив, щоб фінал не завершився скандальною перемогою його команди. Хай там як, а матч перейшов у екстратайми.

І одразу на старті цих 30-ти доданих хвилин Сенегал вийшов вперед. "Леви Теранги" вибігли у контратаку і Пап Гує з Вільярреала ефектним ударом здаля забив від поперечини.

Найбільш гострі епізоди матчу Сенегал – Марокко: дивитися відео

Марокко кинуло всі сили в напад, а тренер зняв з гри Браїма Діаса. Класний момент мав Ен-Несірі, а Ахомаш навіть влучив у поперечину. Сенегал же зробив ставку на захист, хоча під завісу матчу Шериф Ндіає дивом не забив другий м'яч перед порожніми воротами.

Таким чином, головний бомбардир турніру Браїм Діас, який забив п'ять голів протягом КАН, став антигероєм зустрічі. А Сенегал таки залишив Марокко без трофея та став дворазовим чемпіоном Африки.