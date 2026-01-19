В решающем матче в битве за трофей сошлись сборные Сенегала и Марокко, сообщает 24 Канал. Этот финал не стал неожиданностью, ведь еще перед турниром эти команды считались главными фаворитами КАН.

Кто был фаворитом КАН?

Особенно это касалось марокканцев, которые играли дома, причем все матчи – на одной и той же арене. "Львы Атласа" наделали шума на чемпионате мира-2022, дойдя до полуфинала.

Команда имеет один из лучших составов на континенте, но при этом выигрывала КАН лишь однажды еще в 70-е годы. Что интересно, Сенегал также имеет в своем активе лишь один трофей КАН, но куда более свежий (2021).

"Львы Теранги" больше владели мячом и чаще заставляли кипера марокканцев Яссина Буну работать. В основное время кипер АльХиляля совершил четыре сейва и продолжил доказывать свой класс.

На этом турнире Марокко вообще пропустило лишь один гол. В свою очередь хозяева турнира часто били по воротам Эдуара Менди, но не могли попасть в створ.

Как судья вызвал скандал?

В общем матч проходил без большого количества моментов, поэтому все шло к экстратайму. Но в компенсированное время судья решил стать главным действующим лицом.

Сначала рефери отменил гол Сенегала из-за крайне незначительного и сомнительного толчка от Сека. А уже через несколько минут судья назначил пенальти в пользу Марокко.

Причиной стал захват от Ндиайе Браима Диаса руками во время подачи с фланга. Рефери после просмотра VAR принял решение в пользу хозяев турнира.

Это вызвало истерику со стороны Сенегала, которые считали, что арбитр осудил их этими двумя решениями. Наставник "львов Теранги" даже убрал команду с поля в знак протеста.

Впрочем против был капитан сенегальцев Садио Мане, который настоял на возвращении партнеров по сборной на поле. В конце концов сенегальцы вернулись и согласились доиграть матч.

Как Браим Диас подарил трофей Сенегалу?

А вот Браим Диас стал антигероем Марокко. Игрок Реала крайне бездарно пробил "паненкой" и Эдуар Менди без проблем забрал мяч в свои руки.

Кто знает, возможно хавбек хозяев целенаправленно так пробил, чтобы финал не завершился скандальной победой его команды. Как бы там ни было, а матч перешел в экстра-таймы.

И сразу на старте этих 30-ти добавленных минут Сенегал вышел вперед. "Львы Теранги" выбежали в контратаку и Пап Гуйе из Вильярреала эффектным ударом издали забил от перекладины.

Марокко бросило все силы в нападение, а тренер снял с игры Браима Диаса. Классный момент имел Эн-Несири, а Ахомаш даже попал в перекладину. Сенегал же сделал ставку на защиту, хотя под занавес матча Шериф Ндиайе чудом не забил второй мяч перед пустыми воротами.

Таким образом, главный бомбардир турнира Браим Диас, забивший пять голов в течение КАН, стал антигероем встречи. А Сенегал таки оставил Марокко без трофея и стал двукратным чемпионом Африки.