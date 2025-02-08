Миколенко опинився поза грою: Борнмут на класі переміг Евертон у Кубку Англії

Евертон після приходу Девіда Моєса на посаду головного тренера почав демонструвати хороший футбол та здобувати позитивний результат. Тепер "іриски" мали пройти тест на клас у грі проти фантастичного Борнмута.

Евертон – Борнмут 0:2

Голи: Семенйо, 23 (П), Джеббісон, 43

У суботу, 8 лютого, Евертон вдома приймав Борнмут в четвертому раунді Кубка Англії-2024/2025. Ілля Забарний потрапив в основу "вишень" на матч, тоді як Віталій Миколенко залишився поза заявкою "ірисок" на гру, повідомляє 24 канал.

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Борнмут впевнено крокує далі

Борнмут та Евертон активно розпочали гру, обмінюючись атаками. Обидві команди намагались шокувати одне одного швидким забитим м'ячем.

Проте оборонці обох команд були проти такого плану гравців атаки. Згодом Борнмут все-таки зміг відкрити рахунок у кубковому поєдинку.

Захисник "ірисок" Джеймс Тарковскі привіз пенальті у ворота власної команди. Удар з 11-метрової позначки впевнено реалізував Антуан Семенйо на 23-й хвилині матчу – 1:0.

Під кінець другого тайму "вишні" змогли подвоїти перевагу у грі з Евертоном. Цього разу голом відзначився Деніель Джеббісон, скориставшись відскоком від Джеймса Тарковскі.

Евертон не планував здаватись та вийшов з новими силами на другий тайм. "Іриски" почали грати більш активно та мали декілька нагод, щоб зрівняти рахунок, але "вишень" рятувала стійка та Кепа Аррісабалага.

У результаті матч завершився перемогою Борнмута з рахунком 2:0. Ілля Забарний відіграв 90 хвилин кубкового поєдинку, отримавши високу оцінку від статистичного порталу WhoScored – 7,2 бала.