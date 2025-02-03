Скаути "мерсисайдців" були присутні на очному протистоянні з Борнмутом у 24-му турі АПЛ-2024/2025. Фахівці повинні були стежити за деякими гравцями "вишень", повідомляє 24 канал із посиланням на Anfield Index.

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Хто зацікавив Ліверпуль?

Скаути Ліверпуля приділили увагу трьом гравцям Борнмута, відвідавши очне протистояння в черговому турі англійського чемпіонату. "Мерсисайдці" цікавились виключно захисною ланкою "вишень".

У сферу інтересів "скаузерів" потрапив угорський захисник Мілош Керкез. Його персона широко обговорюється у Ліверпулі, як потенційний трансфер задля посилення команди.

Не менш значущу роль отримав інший оборонець Борнмута Дін Хюйсен. Нідерландський захисник також зацікавив гранд англійського футболу.

Список гравців, якими цікавився Ліверпуль, замикає лідер збірної України Ілля Забарний. Чудова гра в обороні та майстерність 22-річного захисника приваблюють "мерсисайдців", які розглядають його трансфер.

Нагадаємо, що Ілля Забарний провів 25 матчів у складі Борнмута у поточному сезоні. Також український захисник раніше потрапив у шорт-лист іншого гранду Англійської Прем'єр-ліги.