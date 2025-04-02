Клуб третього дивізіону сенсаційно вийшов у фінал Кубка Німеччини, вибивши Баєр: відеоогляд гри

У вівторок, 1 квітня, відбувся перший півфінал Кубка Німеччини з футболу. В ньому Армінія вдома приймала Баєр.

Армінія – Баєр 2:1

Голи: Верль, 20, Гросер, 45+3 – Та, 17

Команда Хабі Алонсо підходила до цього поєдинку у статусі чинного володаря Кубка та явного фаворита. Вона очікувано зі старту захопила ініціативу та доволі швидко вийшла вперед у рахунку, повідомляє 24 Канал.

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"Аптекарі" забили на 17-й хвилині після подачі з кутового. Йонатан Та вдало замкнув дальню стійку після передачі Аміна Адлі.

Однак третьоліговий клуб несподівано швидко відповів на пропущений гол своїм взяттям воріт уже через три хвилини. Армінія зрівняла рахунок після атаки лівим флангом – Луїс Оппі прострілив у штрафний майданчик, де після невеличкої метушні підхопив м'яч Маріус Верль і не залишив шансів голкіперу Баєра, виконавши чудовий удар у нижній кут.

А вже в компенсований час до першого тайму господарі приголомшили Баєр вдруге. Після подачі зі штрафного від того ж Оппі дальню стійку замкнув Максимільян Гросер, який вразив праву дев'ятку буквально з метра – 2:1!

У другому таймі леверкузенці мали достатньо моментів, щоб врятуватися від сенсаційного вильоту, проте Армінія вистояла та вперше в історії вийшла у фінал Кубка Німеччини.

Дивіться відеоогляд матчу Армінія – Баєр

Зазначимо, що в матчі за трофей білефельдці зіграють з переможцем пари Штутгарт – Лейпциг. Вони проведуть очне протистояння 2 квітня о 21:45 за київським часом.