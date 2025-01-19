Українці провалили масстарт у Рупольдингу: результати чоловічої гонки

У неділю, 19 січня, у Рупольдингу відбулося два масстарти. Першими змагалися чоловіки.

Україна була представлена двома біатлоністами. На старт вийшли Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, пише 24 канал.

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Хто здобув перемогу у масстарті

Українські біатлоністи показали не найкращий результат під час гонки. Дмитро Підручний без промахів пройшов перший вогневий рубіж, однак надалі стрільба не склалася. Віталій Мандзин також лише одного разу закрив усі мішені.

Обидва українці опинилося поза топ-20.

Перемогу неочікувано здобув італієць Томмасо Джакомел. Другу та третю позицію зайняли норвежці Стурла Легрейд та Йоганнес Бьо.

Результати чоловічого масстарту у Рупольдингу:

1. Томмасо Джакомел (0+0+0+0)

2. Стурла Легрейд (1+0+0+0)

3. Йоханнес-Тінґнес Бьо (1+0+0+1)

...

21. Дмитро Підручний (0+1+2+1)

25. Віталій Мандзин (1+1+0+2)

Відзначимо, що 19 січня о 16:00 відбудеться також жіночий масстарт.