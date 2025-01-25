Підвела стрільба: Україна фінішувала восьмою у чоловічій естафеті Кубка світу в Антгольці

У суботу, 25 січня, на шостому етапі Кубка світі в італійському Антгольц-Антерсельві відбулося дві гонки. Програму змагального дня закривала чоловіча естафета.

У стартовий лист чоловічої естафети в Антгольці потрапила 21 команда. Збірна України виступала під сьомим номером, пише 24 Канал.

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Як виступив український квартет в естафеті

Україну в гонці представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Стартером "синьо-жовтих" був Підручний. Капітан збірної України закрив усі мішені на двох вогневих рубежах. Певний час Дмитро лідирував у гонці. Однак на передачі естафети він був другим з відставанням у 3,5 секунди.

На другому етапі гонку продовжив Віталій Мандзин. Він використав три додаткові патрони та намагався бігти в темпі лідерів гонки. Та все ж Віталій не зумів втримати другу позицію та передав естафету четвертим. На екваторі гонки українці мали відставання у 1:01,6.

Антон Дудченко після чистої "лежки" піднявся на третє місце. Однак на "стійці" українець заробив коло штрафу та опинився на дев'ятій позиції.

Фінішер нашої команди Тарас Лесюк ідеально відпрацював два вогневі рубежі та завершив гонку на восьмому місці. Тарас зумів відіграти одну позицію.

Переможцем чоловічої естафети в Антгольці стала збірна Франції. Другу сходинку посіла Норвегія, а "бронзу" здобула Швеція.

Результат чоловічої естафети в Ангольці

1. Франція (0+4) 1:13:33.6

2. Норвегія (0+12) +43.6

3. Швеція (1+8) +44.0

…

8. Україна (1+9) +3:30.2

В останній змагальний день шостого етапу Кубка світу заплановані жіноча естафета (початок о 13:05) та чоловічий персьют (початок о 15:45).