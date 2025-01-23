Ідеальна стрільба Джими та Дмитренко: результат жіночого спринту в Антгольці

У четвер, 23 січня, в італійському Антгольц-Антерсельві стартував шостий етап Кубка світу з біатлону. Змагальну програму відкрила жіноча спринтерська гонка.

У жіночому спринту в Антгольці взяли участь 101 спортсменка. Україну в гонці представляли п'ятеро біатлоністок, пише 24 Канал.

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Результати українок у спринті

Першою з українок стартувала Христина Дмитренко (№21), за нею Юлія Джима (№30), Олена Городна (№51), Ірина Петренко (№68) та Анастасія Меркушина (№78).

Найкраще з представниць збірної України у спринті виступила Юлія Джима. Вона чисто відстрілялася на обох вогневих рубежах. Однак ходом 34-річна біатлоністка поступалася суперницям. У підсумку Дмима фінішувала на 10-му місці.

До залікової зони потрапила також Христина Дмиренко, яка з двома нулями завершила гонку 24-ю.

Переможницею спринту в Антгольці стала француженка Лу Жанмоно. Лише 7,2 секунди поступилася їй німкеня Селіна Гротіан. "Бронза" дісталася ще одній представниці Німеччини – Францискі Пройсс.

Результат жіночого спринту на 7,5 кілометра в Антгольці

1. Лу Жанмоно (Франція, 0+0) – 21:09.5

2. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0) +7.2

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0) +16.7

…

10. Юлія Джима (Україна, 0+0) +51.2

24. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:31.0

49. Олена Городна (Україна, 0+1) +2:09.9

55. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:17.8

80. Анастасія Меркушина (Україна, 3+1) +3:32.1

У другий змагальний день етапу Кубка світу в Ангольці відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 кілометрів. Старт заплановано на 15:30 за київським часом.