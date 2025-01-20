Шостий етап Кубка світу: розклад біатлонних гонок в Антгольц-Антерсельві
- Шостий етап Кубка світу-2024/2025 з біатлону відбудеться в Антгольц-Антерсельві, Італія, з 23 по 26 січня, включаючи шість гонок.
- Збірна України посідає сьоме місце в чоловічому та дев'яте в жіночому заліку Кубка націй.
- Після цього етапу Кубка світу пройде чемпіонат Європи в Мартел-валь-Мартелло з 29 січня по 2 лютого.
У четвер, 23 січня, розпочнеться черговий етап Кубка світу-2024/2025 з біатлону. Він відбудеться в італійській Антгольц-Антерсельві.
За результатами стартових п'яти етапів збірна України посідає сьоме місце в чоловічому заліку Кубка націй та дев'яте – у жіночому. Наразі найкращим результатом українських біатлоністів є четверті місця Віталія Мандзина в індивідуалці, а також Юлії Джими та Дмитра Підручного у спринті, повідомляє 24 канал.
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Повна програма шостого етапу Кубка світу
Змагання в містечку на півночі Італії будуть розбиті на чотири дні. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.
Першими на трасу вийдуть жінки, які проведуть 23 січня спринт. Закінчаться ж етап в Антгольц-Антерсельві 26 січня чоловічою гонкою переслідування.
6-й етап Кубка світу (23-26 січня), Антгольц-Антерсельва, Італія
- 23 січня (15:30) – жіночий спринт, 7,5 кілометра
- 24 січня (15:30) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 25 січня (14:00) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 25 січня (15:55) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра
- 26 січня (13:05) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 26 січня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
Зазначимо, що після цього етапу Кубка світу відбудеться чемпіонат Європи в італійському Мартел-валь-Мартелло. Він триватиме з 29 січня по 2 лютого.