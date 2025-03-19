Останній етап Кубка світу в сезоні: розклад біатлонних гонок у Гольменколлені

У п'ятницю, 21 березня, розпочнеться дев'ятий етап Кубка світу-2024/2025 з біатлону. Він відбудеться в норвезькому Гольменколлені.

Перед цими змаганнями збірна України посідає восьмі місця в чоловічому та жіночому заліку Кубка націй. Також двоє наших спортсменів перебувають у топ-20 індивідуального рейтингу – Юлія Джима та Дмитро Підручний розташовуються на 18 і 19 місцях відповідно, повідомляє 24 канал.

Читайте також Зіркова французька біатлоністка встановила історичний рекорд на рівні Кубка світу

Повна програма дев'ятого етапу Кубка світу

Змагання в мальовничій частині району Вестре Акер в Осло будуть розбиті на три дні. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.

Першими на трасу вийдуть чоловіки, які проведуть 21 березня спринт. Закінчиться ж етап у Гольменколлені 23 березня жіночим масстартом.

9-й етап Кубка світу (21-23 березня), Гольменколлен, Норвегія

21 березня (14:30) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

21 березня (17:15) – жіночий спринт, 7,5 кілометра

22 березня (14:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометра

22 березня (16:50) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

23 березня (14:15) – чоловічий масстарт, 15 кілометра

23 березня (16:45) – жіночий масстарт, 12,5 кілометра

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні українські спортсмени мають в активі одну медаль на етапах Кубка світу – "бронза" в чоловічій естафеті в Нове-Мєсто.