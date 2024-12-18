За результатами перших двох етапів збірна України посідає п'яте місце в чоловічому заліку Кубка націй та дев'яте – у жіночому. Наразі найкращим результатом українців є четверте місце Віталія Мандзина в індивідуалці, повідомляє 24 канал.

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Повна програма третього етапу Кубка світу

Змагання на сході Франції будуть розбиті на чотири дні. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.

Першими на трасу вийдуть чоловіки, які проведуть спринт 19 грудня. Закінчаться ж змагання в Ансі 22 грудня жіночим мас-стартом.

3-й етап Кубка світу (19-22 грудня), Ансі, Франція

19 грудня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

20 грудня (15:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

21 грудня (13:30) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

21 грудня (15:45) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

22 грудня (13:30) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів

22 грудня (15:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометрів

Зазначимо, що цей етап Кубка світу стане останніми у 2024 році. Наступний відбудеться у німецькому Обергофі та триватиме з 9 по 12 січня.