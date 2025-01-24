Підручний заїхав у квіткову церемонію спринту в Ангольц-Антерсельві

В італійському Антгольц-Антерсельві продовжується 6-й етап Кубка світу з біатлону сезону-2024/2025. У п'ятницю, 24 січня, медалі розіграли у чоловічому спринті.

Україна була представлена традиційно чотирма біатлоністами. Першим на трасу серед українців вийшов Антон Дудченко, який стартував восьмим, пише 24 Канал.

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Чергова хороша гонка для Підручного

Також участь у спринті взяли Віталій Мандзин (№34), Дмитра Підручний (№36) та Тарас Лесюк (№49).

Найкращим у фінішному протоколі став біатлоніст із Тернополя Підручний. Дмитро був третім після першої стрільби, а на другому вогневому рубежі не закрив одну мішень. Українець вийшов на фінальне коло із шостим результатом. Підручний показав хорошу швидкість на останньому колі та фінішував 5-м.

Дудченко розмістився у четвертому десятку, а Мандзину не вдалось заїхати у топ-60. Найгіршим серед українських біатлоністів став Лесюк, який посів підсумкове … місце. На жаль, лише Підручний та Дудченко пробились до гонки переслідування, яка відбудеться 26 січня.

Переможцем спринту в Ангольц-Антерсельві став Тар'єй Бьо, який вибив усі 10 мішеней. Його земляк Стурла Легрейд показав другий час та відстав від нього менше, аніж на секунду. Трійку призерів замкнув італієць Томмазо Джакомель.

Результат чоловічого спринту в Ангольці

1. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0) 23:51,0

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +0,4

3. Томмазо Джакомель (Італія, 1+1) +2,6

…

5. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +22,0

36. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +1:38,4

61. Віталій Мандзин (Україна, 2+1) +2:08,8

68. Тарас Лесюк (Україна, 1+1) +2:22,5

До слова, 25 січня відбудуться дві гонки: 14:00 на італійську трасу вийдуть жінки, які змагатимуться у 10-кілометровому персьюті, а також о 15:55 стартуватиме чоловіча естафета.